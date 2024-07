OM ‍: Une vente subitement annulée, ce n’est pas celle de Sarr

Bien parti pour rejoindre Côme en Italie, le gardien Pau Lopez a vu l’opération capoter. L’Olympique de Marseille ne s’est finalement pas entendu avec la formation de Serie A. En revanche, l’ailier sénégalais Ismaïla Sarr devrait bien retrouver la Premier League.

Inclus parmi les joueurs à pousser vers la sortie, Pau Lopez accepte son sort. Le gardien de l’Olympique de Marseille ne fait rien pour empêcher son départ. Au contraire, l’Espagnol a rapidement trouvé un accord avec Côme. Mais les semaines passent et l’Espagnol ne s’est toujours pas engagé avec le promu italien. Il se disait que le club phocéen attendait de recruter son remplaçant avant de le laisser filer. On peut penser que l’équipe désormais entraînée par Cesc Fabregas n’a pas apprécié cette longue attente. Quoi qu’il en soit, le deal a fini par aboutir à un échec.

🔵⚪️🇪🇸 Olympique Marseille consider Pau López out of Roberto de Zerbi project and they keep working on his exit.



Como deal completely OFF after request to cover part of the salary rejected by OM plus player side final decision after one season loan, rejected too. pic.twitter.com/HXf7joqyyE