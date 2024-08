OM ‍: Une folie en défense, Longoria est partout

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria est insatiable en ce mercato et il ambitionne de recruter encore en défense centrale. L'idée de faire venir un Colombien prometteur de Serie A le titille.

A tous les postes, cela bouge à l’Olympique de Marseille. Les priorités sont bien ciblées et il s’agit du poste de gardien de but et d’avant-centre. Mais ce n’est pas le genre de Pablo Longoria de négliger une belle opportunité si elle se présente. En défense centrale, l’OM va perdre Samuel Gigot et Chancel Mbemba, qui sont invités à se trouver un nouveau club. Si Derek Cornelius et Lilian Brassier ont été recrutés, le club provençal cherche visiblement à trouver un dernier renfort à ce niveau. C’est ainsi que Radio Bologna dévoile que l’OM est sur les rangs pour réactiver une vieille piste, celle menant à Jhon Lucumi. Ce rugueux défenseur colombien a débarqué en Europe du côté de la Belgique avant de s’imposer à Bologne ces deux dernières saisons.

Lucumi, alorisé à 17 ME

Homme fort de la formation de Thiago Motta qui a validé sa place en Ligue des Champions avant que l’entraineur italien ne s’en aille à la Juventus Turin, le défenseur central a marqué les esprits en Serie A. Un championnat que Pablo Longoria et Mehdi Benatia suivent toujours de très près. Voilà pourquoi cet intérêt a filtré avec une volonté de se positionner sur le joueur colombien, qui est évalué à 17 millions sur le marché des transferts. Une occasion de faire une belle plus-value avec un joueur au gros potentiel ? Voilà certainement ce qui motive Pablo Longoria, car le besoin n’est pas évident en terme d’effectif sachant que l’OM ne disputera pas de Coupe d’Europe. Et si Roberto De Zerbi aime avoir un effectif bien musclé pour ses saisons, la Ligue 1 n’est pas non plus la Premier League au niveau du calendrier.