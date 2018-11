OM : Un joueur de l'OM au Barça, cette rumeur improbable est relancée

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Il y a quelques semaines, la presse espagnole lâchait une information très surprenante puisque le nom d’Adil Rami était associé au FC Barcelone.

Une rumeur d’autant plus étrange qu’à ce moment, le Français était blessé et n’avait pas réellement lancé sa saison. Heureusement pour l’OM, l’international tricolore a signé son retour à la compétition et a enchaîné les matchs contre Caen, Nice, la Lazio ou encore le PSG. S’il n’a pas encore véritablement retrouvé sa meilleure forme, on peut désormais dire que l’ancien du LOSC est de retour à un niveau convenable pour la Ligue 1.

Il n’en fallait pas plus pour que le Mundo Deportivo relance cette rumeur improbable. En effet, le journal espagnol affirme ce week-end qu’Adil Rami est dans la short-list du Barça en vue du mercato hivernal, afin de combler les blessures de Vermaelen et d’Umtiti. En plus du défenseur de l’OM, trois autres joueurs seraient ciblés. Et les noms sont plus surprenants les uns que les autres : Subotic (ASSE), Dante (Nice), Koscielny (Arsenal)… et Pepe, l’ancien de la maison rivale du Real Madrid, désormais au Besiktas Istanbul. Des informations à prendre avec des pincettes, mais qui ont le mérite d’exister. La situation sera donc à suivre de près pour les clubs concernés, qui n’ont certainement pas l’intention de vendre leurs joueurs cet hiver.