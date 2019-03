OM : Un coup de bluff avec Balotelli ? Garcia rétablit la vérité

Dans : OM, Ligue 1.

Incertain jusqu’au coup d’envoi, Mario Balotelli était finalement titulaire dimanche soir face au Paris Saint-Germain en clôture de la 29e journée (3-1).

Tout portait à croire que Rudi Garcia avait bluffé en faisant venir l’international italien à Paris dimanche, après le reste du groupe, afin de semer le doute dans l’esprit de Thomas Tuchel et des défenseurs franciliens. Mais selon l’entraîneur olympien, interrogé après la rencontre, il n’en était rien. En effet selon lui, Mario Balotelli était bien malade samedi et ne pouvait pas prendre l’avion, notamment afin de ne pas contaminer ses partenaires qui voyageaient en direction de la capitale.

« Il était malade samedi et ne pouvait pas voyager, il y avait aussi un problème de contamination des autres. Plein d’éléments faisaient qu’il ne pouvait pas partir samedi. Je sais que cela a beaucoup fait parler, écrire. On ne voulait pas donner l’information, pour ne pas avoir à mentir, donc on n’a rien dit » a confié Rudi Garcia pour justifier le manque de communication au sujet de la possible absence de Super Mario. « Aujourd’hui (dimanche), il est arrivé et il allait plutôt bien. Il a tenu sa place. Il a été plutôt intéressant en point d’appui » a conclu le coach olympien, satisfait de la performance de son attaquant, lequel avait prévu de chambrer Paris en cas de but. Malheureusement pour lui et pour l’OM, il n’aura pas trouvé le chemin des filets malgré une bonne frape bloquée par Areola en début de match.