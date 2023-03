OM : Tudor n’y arrive plus, le fantôme de Bielsa réapparaît

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

De nouveau distancé dans la course au titre en Ligue 1, et sorti par Annecy (2-2, 6-7 tab) en quarts de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille semble souffrir d’une méforme physique qui pourrait gâcher sa fin de saison. Un scénario déjà vu au club phocéen.

Et si l’Olympique de Marseille finissait par tout perdre ? La catastrophe n’est pas à exclure compte tenu de ses récentes performances. L’actuel dauphin du Paris Saint-Germain, balayé dans le Classique (0-3) au Vélodrome dimanche dernier, a sans doute abandonné la course au titre en Ligue 1. Et trois jours plus tard, les Marseillais ont également fait une croix sur la Coupe de France après la désillusion face à Annecy.

Tudor comme Bielsa ?

La fin de saison s’annonce donc moins excitante pour le club phocéen qui devra cravacher pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Reste à savoir si les hommes d’Igor Tudor en ont encore les moyens. Contre le pensionnaire de Ligue 2, l’Olympique de Marseille a montré des limites sur le plan physique. Il ne serait pas étonnant que les Olympiens commencent à payer les gros efforts réclamés par le Croate depuis le début de la saison.

De quoi rappeler l’exercice 2014-2015 durant lequel l’équipe de Marcelo Bielsa avait impressionné sur la phase aller, avant de s’écrouler à cause d’une philosophie trop exigeante. « Ce sont des interrogations que l’on peut avoir, mais on ne peut pas être affirmatif non plus, a nuancé l’ancien coach marseillais Elie Baup, contacté par le quotidien Le Parisien. Ce mercredi, on a senti physiquement une forme de lenteur. Si l’on compare avec la venue du PSG (victoire 2-1 en Coupe de France), ils ont beaucoup baissé sur l’intensité. »

🗣️ "On est désolé", a déclaré Igor Tudor hier soir



La voix enrayée, les yeux embués, l'entraîneur croate s’est présenté devant les médias, touché, après l’élimination de l’OM en quart de finale de coupe de France contre Annecy#OM #TeamOM #OMFCA pic.twitter.com/6KSJX2Qkxx — La Provence OM (@OMLaProvence) March 2, 2023

« Le système d’Igor Tudor, comme celui de Marcelo Bielsa, est énergivore, fait des dégâts car il y a beaucoup de marquages individuels, a commenté le technicien. Quand vous venez de courir tout le match contre Paris en L1, ça use physiquement et moralement. Ce n’est pas le tout de désigner une personne, c’est un ensemble. Il y a un enchaînement, et quand ça ne veut pas tourner en votre faveur… » Fatigue ou manque de réussite, quoi qu’il en soit, l’Olympique de Marseille devra inverser la tendance à Rennes dimanche soir.