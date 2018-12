OM : Tout va bien à Marseille, Eyraud fait marrer les supporters

Dans : OM, Ligue 1.

La défaite contre l’Apollon Limassol (1-3) jeudi dernier était celle de trop pour les supporters, qui ont demandé des explications.

Au lendemain de ce cinquième revers en Europa League, le président Jacques-Henri Eyraud et le directeur sportif Andoni Zubizarreta ont en effet rencontré plusieurs groupes de fans dans un salon du Vélodrome. Résultat, la réunion n’a pas calmé les tensions entre les deux parties, au contraire ! Toujours en colère, le responsable des Dodgers, Christian Cataldo, estime que le club phocéen se voile la face.

« Il n'en est pas ressorti grand-chose, a raconté le supporter à France Bleu Provence. Ils ne sont pas inquiets... Ils nous ont dit qu'il fallait être patients sur les fruits du centre de formation, que nous n'étions qu'à quatre points de la troisième place (cinq, depuis la victoire de Lyon contre Monaco dimanche), cela nous a fait un peu rire ! Pour eux, il n'y a pas de problème d'ambiance dans le groupe. »

La question qui a vexé Eyraud

« On a demandé à voir les joueurs et l'entraîneur, mais ils n'étaient pas là, a-t-il poursuivi. J'ai demandé qui étaient les responsables du recrutement, et à Zubizarreta à quoi il servait. Eyraud s'est un peu vexé, Zubi a pris sa part de responsabilité. Il nous a dit qu'il avait envie de mettre le maillot et de rentrer sur le terrain quand il a vu les prestations contre Limassol. » Insuffisant pour convaincre des supporters déterminés à rencontrer les cadres du vestiaire.