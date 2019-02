OM : Thauvin présente ses excuses aux « clochards d’arbitres »

Dans : OM, Ligue 1.

Ayant purgé sa suspension de deux matches, suite à son expulsion lors de la défaite de l'Olympique de Marseille contre Lille, Florian Thauvin a tenu à calmer le jeu par rapport aux arbitres. Furieux d'avoir pris un rouge, le champion du monde avait qualifié les arbitres de « bande de clochards » en rentrant vers les vestiaires, une séquence bien évidement entendue à la télévision et qui n'a pas fait le bonheur des arbitres. Conscient que ses mots avaient dépassé se pensée, Florian Thauvin a eu l'intelligence de faire amende honorable après des propos tenus sous le coup de la colère.

Alors profitant du match OM-Amiens, celui qui avait ouvert le score a présenté ses sincères excuses. « Je voulais rajouter un petit mot par rapport à mon exclusion contre Lille, et aux mots que j'ai eus par rapport aux arbitres. Je voulais présenter mes excuses à tous les arbitres, on a un exemple à donner et il y a des mots qu'on ne doit pas avoir », a confié Florian Thauvin, dont l'attitude est cette fois exemplaire. Faute avouée à moitié pardonnée, on peut même penser là qu'elle est totalement pardonnée, mais le joueur de l'Olympique de Marseille s'est grandi en faisant ces excuses.