OM : Thauvin craque et n'est pas loin de signer son départ !

Dans : OM, Ligue 1.

Des rumeurs circulent depuis quelques jours sur le possible départ de Florian Thauvin de l'Olympique de Marseille, et ce ne sont pas les propos du champion du monde vendredi soir après la défaite de l'OM à Bordeaux qui vont calmer ces bruits. Car si sur Canal+ Florian Thauvin s'était retenu de craquer, cela n'a pas été le cas un peu plus tard en zone mixte. Face aux médias, et conscient que ses propos seraient relayés, le joueur marseillais a lâché missile sur missile.

« Franchement, c'est comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. On démarre quand même bien puisqu'on arrive à se créer deux trois situations avec des centres. Après je n'ai pas revu l'action du penalty, il y en a peut-être un pour nous. En vrai, je suis en train de raconter n'importe quoi puisqu’on a perdu le match, ça ne sert à rien de chercher des excuses. Je ne sais même pas ce que je raconte, je suis fatigué. Le podium? Oui, c’est mort, c'est fini. Il faut arrêter de se raconter des histoires, on n'a pas fait une bonne saison et même si on allait en Ligue des champions aujourd'hui, on irait pour montrer quoi? Voilà... Il ne faut pas se raconter de conneries. C'est toujours la même chose, chaque année. C’est une répétition. On lâche les saisons pour rien, on ne gagne pas les matches qu'il faut, on fait trop d'erreurs. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire, c'est se taire et assumer puisqu'on n'a pas été bons. On a été nuls, il faut l'assumer », a lancé un Florian Thauvin, visiblement au bord du pétage de plomb, probablement conscient qu'il ne jouera pas la prochaine Ligue des champions s'il reste à l'Olympique de Marseille. Difficile dans ces conditions d'envisager autre chose qu'un départ lors du prochain mercato.