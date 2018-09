OM : Strootman est en mission, et c'est loin d'être impossible

Dans : OM, Ligue 1, Ligue des Champions.

Dès son arrivée à l’Olympique de Marseille fin août, Kevin Strootman annonçait la couleur en conférence de presse. « Je suis là pour aider le club à retrouver la Ligue des Champions » disait-il devant les journalistes du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Trois semaines et deux victoires plus tard, le discours n’a pas changé. Dans une interview accordée à SFR Sport, l’international néerlandais a réaffirmé son envie de renvoyer l’OM en C1.

« Je pense que le club veut retourner en Ligue des champions. L’an dernier, ils y sont presque arrivés. Ils ont disputé une finale de Ligue Europa, ont décroché une 4e place en championnat. Donc ils y étaient presque, c’était tout proche. L’objectif du club est de retourner en Ligue des champions. Ça sera difficile car il y a beaucoup d’équipes fortes en France. Le PSG, bien sûr, qui est au-dessus de tout. Il y a trois ou quatre autres équipes qui luttent pour la deuxième place. Et une de ces équipes doit être nous » a confié Kevin Strootman, lequel a clairement été plus à l’aise dès que l’OM est passé en 4-3-3 contre Guingamp, et qui s’est montré décisif sur le deuxième but de Florian Thauvin. « Moi aussi, je peux m’améliorer mais je me sens bien dans cette équipe. On m’aide beaucoup derrière, devant, et même au milieu de terrain » a-t-il par ailleurs, confié, séduit par son début d’aventure à Marseille.