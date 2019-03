OM : Son projet repose dessus, Eyraud ne veut pas envisager cette déception XXL

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Durant le début de saison, l'Olympique de Marseille a connu sa première véritable crise sous l'ère Frank McCourt.

Mais depuis deux mois, le club phocéen est bien reparti de l'avant. Porté par Mario Balotelli, la seule recrue de son mercato hivernal, l'OM a enchaîné une série de six matchs sans la moindre défaite entre février et mars. Même si Marseille a chuté juste avant la trêve internationale sur la pelouse du PSG (1-3), la formation olympienne reste en course pour le podium. Reléguée à six points de Lyon, la troupe de Rudi Garcia n'aura plus le droit à l'erreur lors des neuf dernières journées de championnat. Jacques-Henri Eyraud en a bien conscience.

« On a dit qu’on souhaitait s’inscrire dans un progrès constant, et le progrès, c’est faire mieux que la saison passée. Evidemment, si l’on ne fait pas mieux que la saison passée, on sera déçu, je serai déçu. Aujourd’hui, on est toujours dans la course, malgré un vrai trou d'air, un moment difficile qu’on a traversé. Aujourd’hui, ça va mieux, et on se trouve à un moment charnière qui est cette dernière ligne droite décisive pour atteindre nos objectifs. C’est encore possible comptablement et parce qu’on a un match très important contre Lyon à la fin de la saison. Mais ce n’est pas que contre Lyon que cela va se jouer, c’est à chaque match. Il faudra en gagner un maximum pour être dans les trois premiers et je l’espère se qualifier pour la Ligue des Champions. On est déterminé, on est très concentré et on va tout faire pour atteindre cet objectif », balance, dans le Dauphiné Libéré, le président marseillais, qui doit tout de même envisager une fin de saison sans podium, et notamment les conséquences sportives d'une telle déconvenue.