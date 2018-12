OM : Si Garcia refuse Ben Yedder, Appadoo crie au scandale !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dimanche, la rumeur d'une possible signature de Wissam Ben Yedder à l'Olympique de Marseille lors du mercato d'hiver est ressortie, avec toutefois un gros bémol puisque Le Phocéen affirmait que Rudi Garcia était loin d'avoir validé la piste qui mène à l'attaquant français de Séville. Alors que le coach de l'OM veut toujours croire que Valère Germain et Kostas Mitroglou peuvent changer la donne, Dave Appadoo estime lui que l'Olympique de Marseille ferait une colossale erreur en négligeant la possibilité de faire venir l'ancien attaquant toulousain.

Et le journaliste de s'expliquer. « Je pense que Marseille doit foncer sur Ben Yedder parce qu’on parle d’un attaquant référencé qui est international français, qui est aussi un joueur qui a marqué et brillé en Ligue des Champions et qui a également de très bonnes stats dans le championnat d’Espagne donc on parle quand même d’un joueur de haut niveau à l’échelle de ce qu’est l’OM. Compte tenu de ce qu’ils ont actuellement, évidemment que cela serait un gros plus. La seule condition, c’est de faire venir Ben Yedder et de le faire jouer dans les bonnes conditions pour ne pas le perdre, c’est la seule réserve que j’ai sur ce dossier », a expliqué, sur la chaîne L'Equipe, Dave Appadoo, qui veut croire que Rudi Garcia ne ratera pas cette cible si effectivement elle se confirme.