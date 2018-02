OM : Seul Gérard Depardieu pouvait faire cette comparaison avec le Vélodrome

Dans : OM, Ligue 1.

Supporter déclaré de l’OM, Gérard Depardieu était présent dimanche au Vélodrome pour le match face à Bordeaux.

Une venue liée à des obligations commerciales puisqu’il présentait la deuxième saison d’une série intitulée « Marseille » et commandée par Netflix. Cela ne l’empêche visiblement pas d’associer travail et plaisir puisque l’interprète des Valseuses n’a pas caché dans les colonnes de La Provence tout l’amour qu’il avait pour le club phocéen, et notamment son stade à la forme envoutante selon lui.

« Tout le monde sait que je suis pour l'OM ! Je n'aime pas du tout les Bordelais. J'aime aller au Vélodrome. Le public forme un peuple, c'est plus que des supporters ! Et le stade est sublime ! On dirait un sexe de femme », a comparé Gérard Depardieu, qui fait partie, et ils sont nombreux, de ceux qui sont convaincus que la couverture du stade par un toit a permis de redonner toute sa splendeur au stade du boulevard Michelet.