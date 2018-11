OM : Sarr est proche des Bleus, la raison est très simple

Dans : OM, Equipe de France, Ligue 1.

En grande difficulté ces derniers mois, Benjamin Pavard inquiète en Equipe de France. Néanmoins, le défenseur de Stuttgart conserve la confiance de Didier Deschamps.

Jusqu’à quand ? Nombreux sont les observateurs à réclamer du renouveau avec Ruben Aguilar de Montpellier… ou Bouna Sarr, le défenseur de l’Olympique de Marseille. Invité à s’exprimer sur ce sujet sur l’antenne de RMC Sport, le coach marseillais Rudi Garcia a estimé que Bouna Sarr faisait bien partie des meilleurs latéraux français selon lui. Mais l’ancien manager de la Roma refuse d’interférer dans les choix de Didier Deschamps…

« Un des meilleurs joueurs en France à son poste »

« Bouna a un physique que très peu de joueurs de haut niveau possèdent. Il va vite, il est très endurant et en plus, il est bon de la tête. Bien évidemment que sur son placement, il y a eu beaucoup de travail à faire. Mais depuis la saison dernière, il prend une dimension très intéressante. Et sa carrière à ce poste ne fait que débuter. L’Equipe de France ? Il n’y a que Didier Deschamps qui peut dire qui mérite les Bleus. Mais ce qui est certain, c’est qu’il fait partie des meilleurs joueurs à son poste en France » a lâché l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Son joueur, en progression constante depuis un an et demi, appréciera. En attendant de goûter enfin aux Bleus ?