OM : Sampaoli revient pour sauver Marseille

Par Alexis Rose

Placé sur la liste des transferts par l’OM en vue du prochain mercato hivernal, Gerson pourrait trouver une belle porte de sortie en Liga, où le FC Séville de… Jorge Sampaoli le courtise.

Suite à une première partie de saison compliquée sous les ordres d’Igor Tudor, Gerson ne veut plus entendre parler de l’Olympique de Marseille. Il faut dire qu’après les déclarations fracassantes de son père dans la presse brésilienne, le milieu de terrain pourra difficilement remettre les pieds au Vélodrome. Sauf que pour l’instant, Gerson est encore sous contrat avec Marseille, vu que son départ à Flamengo n’est toujours pas acté. Mais alors que ce deal commence à sentir mauvais, sachant que les deux clubs font traîner le dossier à cause d’une histoire de pourcentages et de quelques gros millions d’euros d'écart, Gerson pourrait saisir une autre opportunité.

Le FC Séville fonce sur Gerson

En effet, selon la presse espagnole, le FC Séville s’intéresse au joueur de 25 ans. Rien d’étonnant quand on sait que Jorge Sampaoli est installé sur le banc du club andalou. Après avoir réussi à convaincre Pablo Longoria de recruter Gerson à Marseille pour 20 ME en 2021, l’entraîneur argentin pourrait en faire de même dans son nouveau club à Séville. En quête de renforts pour la deuxième partie de saison, lors de laquelle le club espagnol voudra se sauver en Liga tout en faisant un parcours en Europa League, Sampaoli a donc coché le nom de Gerson pour élargir son entrejeu. Si cette opportunité de jouer à Séville pour découvrir un nouveau grand championnat européen après la Série A et la Ligue 1 devrait tenter Gerson, reste à savoir si les dirigeants andalous auront les finances pour répondre aux exigences de l’OM, qui souhaite récupérer la vingtaine de millions investie il y a un an et demi.