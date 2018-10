OM : Rudi Garcia confirme, il va prolonger à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Sauf énorme retournement de situation, Rudi Garcia va rapidement prolonger son contrat d'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Dévoilée ce mercredi par L'Equipe, la prochaine prolongation de contrat de l'actuel coach de l'OM a été confirmée par Rudi Garcia. Invité de RMC, Rudi Garcia a précisé que cet accord était dans les tuyaux depuis bien longtemps et quelques détails étaient encore à régler, mais que plus rien de sérieux ne s'opposait à cette prolongation attendue depuis plusieurs mois. « Sur le principe, on est ok depuis très, très longtemps, depuis des mois. Après, c’est une question de détails, ça va venir tranquillement. Incessamment sous peu, ça va se concrétiser. Ce sera une grande joie pour moi et un honneur pour moi de continuer. On est d’accord à 99%, ça va se faire. Je promets du travail et de la sueur », a expliqué Rudi Garcia.

Arrivé en octobre 2016 sur le banc de l'Olympique de Marseille, suite au rachat de l'OM par Frank McCourt, l'ancien coach de l'AS Rome devrait obtenir un nouveau contrat qui portera jusqu'en juin 2021, tout cela avec une revalorisation salariale bien évidemment. L'officialisation de cette prolongation pourrait intervenir le dimanche 28 octobre, avant le match entre l'OM et le PSG au Vélodrome.