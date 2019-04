OM : Rudi Garcia a prolongé, une clause secrète pourrait tout changer

Dans : OM, Ligue 1.

Le nul concédé samedi dernier par l'OM contre Angers a sérieusement plombé les ambitions marseillaises de finir sur le podium et très vite Rudi Garcia s'est retrouvé sous le feu des critiques, parfois très virulentes. Alors que le calme était revenu autour de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille suite aux résultats récents, c'est de nouveau le feu. Et des voix s'élèvent pour exiger le départ de Rudi Garcia en fin de saison. Seul problème, souvent souligné, le technicien a prolongé à l'automne dernier et il est désormais sous contrat jusqu'en 2021 avec l'OM. Cela veut donc dire que si Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud veulent se séparer de leur entraîneur, il faudra dépenser une somme colossale.

Mais ce jeudi, Le Phocéen se fait le relais de certaines fuites en provenance de la Commanderie. Car à priori, la prolongation de contrat signé par Rudi Garcia a intégré des clauses liées aux résultats. « Certains bruits commencent à filtrer, volontairement ou pas. On parle de clauses dans son nouveau contrat liées à des objectifs de qualification en Champions League. Un départ en fin de saison ne serait plus aussi cher que prévu et serait même envisagé au vu de la tournure des événements », indique le média spécialisé. Autrement dit, si l'Olympique de Marseille ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions, le départ de Rudi Garcia pourrait se faire à un tarif low cost. De quoi forcément changer la donne et relancer les supputations sur l'avenir du coach de l'OM.