OM ‍: Rongier à Rennes, le coup de théâtre qui va mettre le feu

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi, qui a clamé de ne pas vouloir vendre Valentin Rongier, va avoir quelques sueurs froides en voyant l'insistance de Rennes, et l'hésitation de Pablo Longoria à transférer le milieu de terrain.

Rennes, qui n’a pas su faire tomber l’Olympique de Marseille samedi soir au Roazhon Park, a les moyens de faire trembler le club phocéen d’une autre façon. La volonté de Jorge Sampaoli d’avoir des renforts d’un bien meilleur niveau que son effectif actuel est entendue par ses dirigeants, qui souhaitent satisfaire leur entraineur argentin. Et parmi les joueurs ciblés, il y a clairement Valentin Rongier, qui s’impose comme toujours comme un joueur essentiel peu importe le système tactique utilisé par son entraineur. La preuve, Roberto De Zerbi a fait savoir la semaine dernière en conférence de presse que Rennes devait oublier toute possibilité de recruter l’ancien nantais, et que le dossier était refermé.

Rennes va mettre 12 ME pour Rongier

Mais selon les informations du Quotidien du Sport, la tendance est bien différente dans les coulisses de ce possible transfert. Tout d’abord, Rennes est persuadé d’avoir encore une fenêtre de tir pour faire signer Valentin Rongier cet hiver, et envisage de faire une offre pouvant aller jusqu’à 12 millions d’euros. Pas négligeable pour un joueur désormais trentenaire et qui n’aura plus qu’un an de contrat avec l’OM au mois de juin. C’est pourquoi le média sportif affirme que Pablo Longoria envisage clairement de dire oui si le club breton venait à confirmer son vif intérêt par une offre importante.

L’avis de Valentin Rongier pourrait aussi peser dans la balance. C’est son entourage qui écouterait les propositions du Stade Rennais ces dernières semaines, et les « Rouge et Noir » sont même capables de revoir son salaire à la hausse par rapport à ce que lui donne l’OM, sans compter le contrat longue durée qu’il signerait s’il allait à Rennes. Autant dire que ce dossier n’est pas totalement refermé, et surtout qu’il pourrait provoquer un peu de tension en interne à Marseille si jamais De Zerbi voyait qu’un de ses cadres se dirigeait vers la sortie.