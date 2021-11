OM : Romain Canuti chambre en Turquie, ça part en vrille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ce jeudi, l’OM affronte Galatasaray dans une ambiance bouillante en Turquie pour le compte de la cinquième journée de l’Europa League.

Les joueurs de Jorge Sampaoli sont dans l’obligation de gagner s’ils veulent encore croire en leurs chances de qualification pour les seizièmes de finale de la compétition. L’enjeu du match est énorme, raison pour laquelle de nombreux journalistes ont fait le déplacement de Marseille en Turquie pour couvrir le match. C’est notamment le cas de Romain Canuti pour Le Phocéen. Mais l’insider est englué depuis mercredi après-midi dans une sale polémique après avoir publié un tweet à l’humour douteux. Avant la conférence de presse de Jorge Sampaoli et de William Saliba, Romain Canuti s’est pris en photo au-dessus du lion, emblème du club de Galatasaray, qui trône dans la salle de presse avec la légende suivante : « J’ai dompté le lion de Galatasaray (en vrai la seconde d’après le mec de la sécurité est venu furax avec le talkie et j’ai taillé dans la minute) ».

🗣️ Burhan Can Terzi:



"NEF Arena'da terbiyesizce hareketlerde bulunan gazetecinin bu akşam stada girişi yönetim tarafından iptal edildi." pic.twitter.com/x94C7ZxVki — Parçala Aslanım (@ParcalaAslanim) November 25, 2021

La blague de mauvais goût de Romain Canuti aurait pu s’arrêter là mais en Turquie, on ne rigole pas avec les emblèmes ainsi qu’avec les supporters. Et ce jeudi, le journaliste du Phocéen est dans une sauce incroyable puisque selon plusieurs médias turcs, son accréditation pour le match de ce jeudi entre l’OM et Galatasaray a purement et simplement été annulée. Pris dans une polémique qu’il ne maîtrise plus avec des fans turcs révoltés comme jamais, le journaliste a publié un message d’excuse en anglais et en turc. « Avant la conférence de presse d’hier soir, j’ai réalisé à regret que j’avais outrepassé mes limites avec ce que je pensais être une blague. Je voulais m’excuser auprès de tous les fans de Galatasaray que j’ai blessé et bouleversé à cause de cela » a publié Romain Canuti, qui espère maintenant que la polémique se calmera. Mais qui n’est quoi qu’il en soit plus le bienvenu dans le bouillant Nef Stadyumu de Galatasaray.