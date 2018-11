OM : René Malleville sort son gilet jaune face aux millionnaires de l'OM

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Le plus emblématique des supporters de l'Olympique de Marseille n'était pas à prendre avec des pincettes ce vendredi. Et René Malleville ne le cache pas, il a été à deux doigts de ne pas faire son emblématique Minute de René sur Le Phocéen. Il est vrai que les joueurs de l'OM ont mis les fans de Marseille sur les nerfs, et forcément dans sa chronique le plus médiatique d'entre-eux y est allé de bon coeur et a tapé dans le tas.

« Les joueurs, vous ne respectez rien ! (...) Vous n’avez pas fait honte à l’OM, vous vous êtes ridiculisés vous même. Ce qui me fait mal, c’est qu’on veut se débarrasser de pas mal de ces joueurs et avec des prestations comme à Francfort, comment va-t-on faire ? Devant l’Europe entière, vous vous aplatis comme des mer..., vous êtes passés pour des cons, mais par le club. C’est vous qui avez honte, pas l'OM (...) Les joueurs vous touchez un pognon fou, vous ne respectez personne alors qu’il y a des millions de français qui se battent actuellement. Et pendant que moi je vais rejoindre les gilets jaunes après cette chronique, vous, vous êtes sous la couette, vous vous en battez les coui..... Des millions de gens souffrent, et certains se privent pour aller vous voir, prendre des abonnements. Honte à vous, les joueurs et tout le staff », a lancé un René Malleville ulcéré par le 4-0 pris par l'Olympique de Marseille à Francfort.