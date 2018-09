OM : Recruter Messi, c'est mieux que Balotelli à l'OM non ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a fait des efforts durant ce mercato afin d'essayer de s'offrir Mario Balotelli, mais l'attaquant italien et son agent ayant été trop gourmands, l'OM a finir par dire stop à la plaisanterie. Et finalement, le club phocéen n'a pas recruté de buteur supplémentaire, Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia ayant convenu d'un commun accord que Valère Germain et Kostas Mitroglou pourraient faire l'affaire.

Ce mercredi, en marge d'un séminaire entre les entraîneurs européens, le coach de l'Olympique de Marseille est revenu sur le cas Mario Balotelli. Et il a vite fait comprendre que ce dernier n'était pas un joueur capable de déclencher un effort financier énorme au mercato. Pour Rudi Garcia, quitte à craquer, autant le faire pour un dieu du foot. « Il n’y a rien à dire sur Mario Balotelli. La saison dernière, on a marqué 122 buts sur 62 matches, dont 80 en Ligue 1. Donc on n’avait vraiment pas besoin d’un autre attaquant. Si on avait eu l’opportunité de prendre Messi, on lui aurait trouvé une place, certes », a lancé, avec malice, Rudi Garcia, histoire de ramener Mario Balotelli à sa vraie place. Ce dernier appréciera le compliment.