OM : Rami a dépassé les bornes, Garcia est furax !

Dans : OM, Ligue 1.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Rudi Garcia n'a pas du tout apprécié la récente sortie médiatique d'Adil Rami.

« Depuis la Coupe du Monde, je galère mentalement et physiquement. J'ai eu un burn-out... ». Le week-end dernier, dans une interview sur le Canal Football Club, Adil Rami se montrait sans langue de bois à propos de sa situation à l'Olympique de Marseille. S'il a récemment réussi à sortir la tête de l’eau, le défenseur central avouait donc avoir subi un terrible contrecoup après l'été dernier, jusqu'à broyer du noir. Une situation que le champion du monde de 33 ans aurait un peu amplifié, d'après les dires de Rudi Garcia.

« Adil n'a pas utilisé 'burn-out', le mot lui a été soufflé. Il faut avoir du respect pour ce mot, certains touchés par ce mal souffrent, cela peut aller très loin, Adil est loin de ça. C'est un joueur très important, la pierre angulaire de la défense la saison dernière. Quand on ne se sent pas bien, il vaut mieux le dire et ne pas jouer, c'est ce qu'Adil aurait dû faire. Se taire et travailler est aussi une bonne méthode », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM, qui ne fera donc pas de cadeau à Rami, en vue du match de dimanche contre Rennnes. Blessé au cours des dernières semaines, le défenseur n'a « pas de statut » particulier, et il devra donc regagner sa place, alors que la jeune charnière Kamara - Caleta-Car s'est imposée au fil des victoires.