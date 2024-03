OM-PSG ‍: L'arbitre est connu, Marseille cauchemarde déjà

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dimanche prochain, l'OM reçoit le PSG au Vélodrome dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Benoit Bastien sera l'arbitre de ce choc et Marseille n'a pas que des bons souvenirs avec lui.

C'est une évidence, et à l'exception du match de Coupe de France de l'an dernier remporté de manière plus que logique par l'OM dans son stade, le Paris Saint-Germain n'a laissé que des miettes à son rival marseillais en Ligue 1. Il est donc peu évident de trouver des arbitres ayant des statistiques plutôt équilibrées lorsqu'il s'agit d'officier lors des rencontres entre l'Olympique de Marseille et le PSG de ces dernières années. Mais, en désignant Benoît Bastien, élu meilleur arbitre de Ligue 1 en 2022, la commission a surtout fait le choix de l'expérience, puisqu'à 40 ans, il est l'une des références dans notre championnat. Cependant, si l'on se penche sur les différents OM-PSG et PSG-OM qu'il a arbitrés depuis ses débuts dans l'élite, les habitués du Vélodrome ont de quoi se faire de gros soucis.

Benoît Bastien a agacé très fort l'OM

Qui se souvient quand le but de l'égalisation de Mitroglou face au PSG a été refusé pour une faute inexistante au regard des images, montrant une simulation grotesque de Marquinhos sur un contact avec Strootman mais que Benoît Bastien avait refusé de consulter ? #TeamOM — L'Olympien (@Octane_OM) November 12, 2019

En effet, jamais Marseille ne s'est imposé contre Paris lorsque c'est Benoit Bastien qui était arbitre, et cela concerne sept matchs (6 victoires du PSG et 1 nul). Dans le passé, les dirigeants marseillais s'étaient même officiellement plaints de l'arbitre du prochain OM-PSG, notamment en octobre 2018 lorsqu'il avait refusé le but égalisateur de Kostas Mitroglou suite à une faute préalable et supposée de Kevin Strootman sur Marquinhos. Cependant, les différents ralentis n'allaient pas réellement dans le sens de l'arbitre, le défenseur brésilien en ayant clairement rajouté. Cependant, alors que la VAR venait de débarquer en Ligue 1, Benoit Bastien ne l'avait pas utilisé puisqu'il avait sifflé la faute avant le but de Mitroglou. Une décision qui avait fait hurler Jacques-Henri Eyraud. Les années ont évidemment passé, mais l'Olympique de Marseille devra signer un authentique exploit pour battre le PSG.

Et cela n'a rien à voir avec l'arbitrage car cette saison, Paris n'a jamais été aussi fort loin du Parc des princes. Pour preuve, sur treize déplacements, l'équipe de Luis Enrique a gagné neuf matchs et signé neuf nuls. Cependant, l'OM est premier au classement à domicile avec huit victoires et cinq nuls au Vélodrome....et aucune défaite.