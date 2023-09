Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, le PSG a largement pris le dessus sur l'OL en Ligue 1. Une belle victoire qui en enflamme certains dans la capitale.

Le PSG est enfin lancé en Ligue 1 et ça peut faire mal. Le RC Lens et l'OL ont subi la loi du club de la capitale version Luis Enrique, qui ne baisse pas le pied. La nouvelle équipe de l'entraineur espagnol a de quoi faire peur. Et dans quelques semaines, les champions de France en titre seront opposés à l'OM. Le club phocéen est pour l'instant à égalité de points (8) avec Paris même si le rendu des matchs n'est pas toujours très fameux. A Marseille, on veut évidemment et légitimement croire que les hommes de Marcelino seront capables de faire tomber ceux de Luis Enrique. D'ailleurs, les paris sont pris entre deux gros Youtubeurs, Mohamed Henni et L'Immigré Parisien.

OM contre PSG, Mohamed Henni lance les hostilités

Ptdrrrrrr le rendez-vous est pris, tu perdras donc le classico, le combat et ta dignité 😂😂 vivement le 24 ! @henni_mo pic.twitter.com/jhSd2PYTL5 — L’immigré Parisien (@ImmigreParisien) September 3, 2023

Mohamed Henni (OM) et l'Immigré Parisien (PSG) commentent les Classiques pour Winamax. En tant que deux fortes têtes, ils ne manquent jamais une occasion de se chambrer. Lors du dernier Classique remporté par le PSG contre l'OM au Stade Vélodrome, l'Immigré Parisien en avait profité pour se payer la tête de Mohamed Henni. Et ce dernier est déjà prêt à se venger, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Au programme, un octogone donc de prévu si l'OM commence à perdre contre le Paris Saint-Germain mais aussi une soumission de Mohamed Henni sur L'Immigré Parisien, qu'il veut voir dire : "Allez l'OM". Bien évidemment, il ne s'agit que d'humour mais les vidéos pourraient valoir le coup d'oeil. Pour rappel, le Classique au Stade Vélodrome aura lieu le 24 septembre prochain.