OM : Pourquoi Florian Thauvin ne fait pas rêver les grands d'Europe ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Champion du monde avec la France, d'une redoutable efficacité avec l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne semble pourtant pas provoquer le délire au mercato. Aucune formation de prestige ne paraît vouloir se pencher sur le cas du joueur phocéen contrairement à des joueurs comme Ousmane Dembélé et Alexandre Lacazette, pour ne citer que ces deux transferts récents. Cet été, Florian Thauvin a ainsi été proposé à l'AS Rome par ses représentants, à savoir Cyril Rool et Jean-Pierre Bernès, mais le club italien n'est pas allé très loin dans les discussions.

Car si personne ne conteste le talent du joueur marseillais, deux épines sont plantées dans son pied, à savoir son passage catastrophique à Newcastle, et sa réputation de devenir fantomatique lors des grandes rencontres. « A Newcastle, il a été titulaire au départ et l’équipe tournait vraiment mal, il a ensuite perdu sa place sans rien apporter quand il entrait en jeu et, même s'il est parti au mercato d'hiver, il fait partie de l’équipe qui a fait descendre Newcastle. Du coup, les doutes restent. De Bruyne et Salah n'ont pas réussi à percer dans un premier temps en Angleterre, mais c’était à Chelsea et non à Newcastle », confie, dans L'Equipe, un directeur sportif, tandis que Michel Rablat, recruteur pour Everton explique que personne en Premier League ne misera sur Florian Thauvin.

Interrogé sur le cas Florian Thauvin, Gilles Grimandi est épaté par la progression de ce dernier, mais il pense que sa chance est probablement passée de rejoindre une énorme cylindrée européenne. « A bientôt 26 ans, c’est très limite, maintenant, pour espérer un top club. Le fait qu’il ne joue pas en équipe de France, même s’il est appelé, est un problème. Cela conforte les doutes de certains. Payet, qui a été titulaire avec les Bleus, a une cote plus forte que Thauvin », affirme l'ancien scout d'Arsenal, qui avoue que les Gunners avaient tenté de le faire venir lorsqu'il était à Bastia. Selon L'Equipe, et même si le président de l'OM explique attendre 80ME pour céder Florian Thauvin, des agents mieux infiltrés dans les réseaux européens seraient en train de tourner autour de cette éventuelle opération.