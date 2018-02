OM : Pour l'honneur de l'OM, il demande une rallonge de 100 ME au mercato

Dans : OM, Mercato.

Sur un nuage actuellement à l’image de sa dernière victoire 0-9 en Coupe de France sur le terrain de Bourg-en-Bresse, l’Olympique de Marseille est désormais considéré comme un très sérieux candidat au podium.

L’OL et l’ASM n’ont qu’à bien se tenir, les Provençaux enchainent les bons résultats, et possèdent un groupe de premier choix. Même si l’objectif avoué est une place dans les quatre premiers, ce qui semble bien parti, se rapprocher de la Ligue des Champions fait forcément saliver. Même pour Christophe Dugarry, qui voit bien le grand retour de l’OM en C1, mais demande une contrepartie. Pour faire bonne figure dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, le consultant de RMC souhaite voir Frank McCourt remettre la main à la poche pour monter une équipe capable de répondre à ces exigences.

« Si McCourt veut une équipe compétitive en C1, il devra mettre 100 millions d’euros. Tu ne fais pas la Ligue des champions tu perds Thauvin, tu fais la Ligue des champions tu gardes Thauvin. Le club devra mettre de l’argent, même en cas de participation à la Ligue des champions », a prévenu l’ancien attaquant de l’OM, pour qui cette place sur le podium pourrait créer un cercle vertueux, même si le propriétaire américain n’ambitionne pas vraiment de faire de nouveaux investissement massifs sur le mercato.