OM : Pierre Ménès voyait deux expulsions côté OM face au PSG

Dans : OM, Ligue 1.

Le premier PSG-OM de la semaine a été marqué par une pluie de cartons jaunes (11), mais les deux formations ont fini à onze contre onze, ce choc n'étant pas vraiment d'une virulence inouïe. Mais pour Pierre Ménès, il n'y aurait pas eu à hurler au scandale si l'Olympique de Marseille avait été réduit à neuf par l'arbitre. Et le consultant de Canal+ de s'expliquer.

« Même si Marseille a toujours essayé de jouer, il y avait trop d'écart. Et le secteur offensif olympien a trop souffert de la comparaison, a-t-il notamment publié sur son blog de Canal+. Thauvin a eu beaucoup de mal à exister, Germain n'a pas été servi... L'OM qui peut en outre s'estimer heureux de ne pas avoir terminé ce match à dix puis à neuf. Parce que franchement, la semelle d'Ocampos sur Alves mérite le rouge et la charge de Njie sur Marquinhos est totalement gratuite », explique Pierre Ménès, qui n'est donc pas d'accord avec les décisions de l'arbitre et l'avis d'autres consultants qui estiment eux que les joueurs du PSG ont eu tendance à en faire des tonnes lors de cette rencontre.