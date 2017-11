OM : Pierre Ménès met les pieds dans le plat dans le dossier supporters

Dans : OM, Ligue 1.

Ce dimanche soir, le choc entre Bordeaux et Marseille a encore débouché sur des problèmes avec les supporters.

Les fans de l’OM ont profité de la fin de la rencontre pour débarquer sur le terrain, avec le désir d’en découdre avec les fans girondins. Même si le pire a été évité, cette image ternit encore un peu plus celle des supporters, et notamment ceux de l’OM. Ces derniers s’étaient déjà faits remarquer au Portugal, puisque plusieurs fans étaient descendus pour se confronter à Patrice Evra, avec les conséquences que l’on connaît. Un comportement qui n’étonne pas Pierre Ménès, qui voit bien que la direction olympienne peine à se montrer inflexible, malgré la décision récente de ne pas financier le prochain déplacement européen en Turquie. Pour le consultant de Canal+, cette passivité ne va pas arranger les choses.

« A partir du moment où le club ne sévit pas contre les supporters qui sont descendus au bord du terrain pour insulter Evra, il envoie un très mauvais message aux plus excités. Je précise évidemment que je ne mets pas tous les supporters marseillais - qui dans l'ensemble se comportent très bien en déplacement - dans le même panier. Mais voilà, ce sont encore des incidents regrettables et le club est beaucoup trop laxiste avec ces énergumènes », a déploré Pierre Ménès, pour qui l’OM ferait bien de taper un bon coup dans la fourmilière, surtout qu’entre les amendes de l’UEFA et de la LFP, les huis-clos et les incidents, cela commence à agacer jusqu’à Frank McCourt.