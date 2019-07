OM : Pierre Ménès est déprimé, Marseille va mal

Dans : OM, Ligue 1.

La cote d'amour de Pierre Ménès chez les supporters de l'Olympique de Marseille n'est pas très élevée, le consultant de Canal+ étant considéré comme un soldat du PSG infiltré dans les médias. Mais dans une vidéo diffusée sur Yahoo, Pierre Ménès est apparu sincèrement désolé après l'interview de Jacques-Henri Eyraud qui a mis en furie les supporters de l'OM. Pour PM, il est évident que l'heure est grave du côté de la cité phocéenne et que cela ne doit pas faire rigoler les amateurs de foot, même s'ils ne sont pas fans de l'Olympique de Marseille.

Et Pierre Ménès de s'expliquer. « J’ai lu l’interview de de Jacques-Henri Eyraud accordé à L’Equipe, et je me suis mis à la place des supporters de l’OM, bonjour la déprime. En même temps, est-ce qu’on peut reprocher au président de Marseille de dire la vérité aux supporters ? Oui les temps sont durs, oui il faut faire des économies, oui les salaires donnés ont été trop hauts et oui le recrutement va être certainement décevant pour beaucoup d’entre eux, mais il faut en passer par là. Peut-être qu’avec Villas-Boas, avec des joueurs plus mobilisés que la saison passée, je pense à Payet, à Luiz Gustavo, ça ira mieux. On ne sait pas et il faut se raccrocher à une forme d’espoir quel qu’il soit, parce que la situation est tristouille (...) Frank McCourt c’est pas Pinault, c’est pas le Qatar, c’est pas le Russe de Monaco...Il y a une très très belle opération immobilière en jeu dans le dossier. Il sera d’ailleurs intéressant de voir ce que le président de l’OM fera de son club une fois que tout ça sera réalisé, mais c’est vrai que sportivement on peut s’attendre à des semaines compliquées pour le club marseillais. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a plus de sous, alors évidemment le message de JHE passe mal auprès des supporters, j’ai vu les réactions (...) Au moment où on se parle le tableau n’est pas reluisant, la suite s’annonce délicate, pénible voire douloureuse. Et ce n’est pas rigolo pour l’OM, pour ses supporters, pour la ville de Marseille et ce n’est pas rigolo pour le football français qui a besoin d’un OM fort. Sur Canal+, on est très content de diffuser l’OM, c’est l’assurance de belles audiences et là aussi l’inquiétude s’installe », fait remarquer un Pierre Ménès, visiblement dépité par cette situation.