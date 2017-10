OM : Pierre Ménès craque sur Luiz Gustavo

Dans : OM, Ligue 1.

Au-delà de son but, Luiz Gustavo a réalisé un match XXL face au Paris Saint-Germain dimanche soir au Stade Vélodrome (2-2). Une prestation saluée par l’ensemble des observateurs…

Recruté en provenance de Wolfsburg cet été contre moins de 10 ME, l’international brésilien se révèle de plus en plus être le gros coup estival de l’OM au mercato. Buteur pour la deuxième fois de la saison, l’ancien milieu défensif du Bayern Munich a muselé Marco Verratti dimanche soir au Stade Vélodrome. Sur son blog, Pierre Ménès avoue avoir été bluffé par le match du numéro 19 phocéen, bien aidé par son compère André-Franck Zambo-Anguissa, lui aussi auteur d’une rencontre très aboutie.

« Comme je l'avais dit avant la rencontre, il fallait que la situation soit favorable pour que l'OM ait une vraie chance. Et ça a été le cas puisque les Marseillais ont été bons, au contraire des Parisiens. Les Phocéens ont vraiment fait un très bon match, plein d'abnégation. Les attaquants ont défendu comme des chiens tout le match et la paire Anguissa - Luiz Gustavo a été formidable. Il faut souligner le très bon match du Brésilien, qui a été le meilleur joueur sur le terrain » a lancé le journaliste de Canal +, qui a également apprécié le match de la défense olympienne. Et plus particulièrement de deux joueurs au sein de cette arrière-garde souvent critiquée. « La défense a également bien tenu avec un très bon Amavi et un Rami très solide ». Solides et rigoureux, les deux internationaux français ont effectivement tenu la dragée haute face à l’armada parisienne. Désormais, il sera question pour Marseille de refaire ce type de match, dès dimanche prochain à Lille, pour remonter rapidement sur le podium de la L1…