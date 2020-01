OM : Pelé est magique, Marseille lui pardonne sa bourde

Dans : OM.

Ce dimanche après-midi, l’Olympique de Marseille a éprouvé toutes les peines du monde pour se débarrasser de Trélissac (1-1, 2 tab à 4) en 32es de finale de la Coupe de France.

Une rencontre pour laquelle Yohann Pelé était titulaire puisque Steve Mandanda, blessé à la cheville avant la trêve hivernale, était préservé dans l’optique du choc face à Rennes la semaine prochaine. Dès la vingtième seconde de jeu, le gardien remplaçant de Marseille était l’auteur d’une véritable bourde qui permettait à Diaby d’ouvrir le score en faveur de Trélissac. Mais par la suite, Pelé s’est rattrapé en arrêtant notamment deux tirs au but durant la séance de penalty. Cela lui a valu un bel hommage d’André Villas-Boas…

« Pelé a été extraordinaire. On avait une liste des pénalties que Trélissac avait fait, on avait eu des informations qu'on a utilisées, mais Yo a été décisif. Il l'avait déjà été à Metz (sur pénalty également, ndlr) et aujourd'hui deux fois, c'était important » a indiqué l’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille avant d’évoquer le but encaissé par Marseille sur lequel Pelé n’est pas blanc comme neige. « Ce but était un désastre... C'est une passe ratée qui a donné à l'adversaire un boost de confiance. La passe n'était pas assez appuyée et la pression de l'attaquant était déjà sur Yo au moment du dégagement ». Des propos qui feront plaisir au portier de 37 ans, dont l’après-midi a été contrastée mais s’est bien terminée à Limoges.