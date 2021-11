OM : Payet un brin tricheur, l’attaque stupéfiante

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Dimitri Payet n’échappe pas à certaines critiques.

Préservé contre Clermont dimanche soir, le n°10 de l’OM sera très attendu ce jeudi soir dans le match décisif de Ligue Europa contre la Lazio Rome au Vélodrome. Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, le Réunionnais est pour le moment irréprochable. Dans les colonnes de L’Equipe, l’ancien entraîneur du Stade de Reims, David Guion, a tout de même trouvé un petit défaut à ce Dimitri Payet de gala. Interrogé par le quotidien national, le technicien français a estimé que le capitaine phocéen se contentait un peu trop souvent de jouer dans des zones de « confort », assez loin du but adverse où il est ainsi libre d’organiser le jeu à sa guise sans subir le pressing adverse. Et cela parfois au détriment de l’intérêt de son équipe.

La critique de David Guion à Dimitri Payet

« Par sa présence, Milik attire la défense adverse. Mais je trouve que Payet est un peu trop dans les zones de confort, organisant le jeu de loin alors qu’il est si adroit devant le but et à l’aise dans les zones un peu plus chaudes » a critiqué David Guion, qui pense réellement que Dimitri Payet joue parfois un peu avec le frein à main en se plaçant volontairement loin de la défense adverse pour éviter les contacts et les zones chaudes. Des critiques assez brutales et inattendues quand on connait le rendement offensif exceptionnel de l’international français depuis le début de la saison. Avant-centre en début de la saison quand Milik était absent, Dimitri Payet a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en 2021-2022. Un bilan très positif pour un joueur dans le confort, se contentant de jouer très loin des buts adverses…