OM : Payet se fiche du monde, il faut rappeler Bielsa

Dans : OM.

Auteur d’un match extraordinaire face à Lyon il y a deux semaines, Dimitri Payet était très attendu à Toulouse, dimanche soir. L’international français a été décisif, mais n’a pas été aussi performant que contre Lyon…

Dans les prochaines semaines, il sera assurément demandé à Dimitri Payet de gagner en régularité lorsque l’on voit le genre de match qu’il est capable de réaliser comme face à Lyon au Vélodrome il y a deux semaines. Sur la pelouse de Toulouse dimanche, l’international tricolore a longtemps été fantomatique… avant d’être génial sur une action, en délivrant un caviar à Dario Benedetto sur l’ouverture du score marseillaise. Pour Didier Roustan, interrogé sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, André Villas-Boas serait bien inspiré d’imiter un certain Marcelo Bielsa, lequel avait la méthode pour faire de Dimitri Payet un joueur régulier.

« Il a toujours été irrégulier. Sauf sous Bielsa où il a fait les deux tiers d’une saison parce qu’il le tenait. Vers la fin des matchs aller, il lui a dit : « tu veux plus de vacances? Pars en vacances. » Et il part tout de suite, il dégage. André Villas-Boas va devoir travailler sur Payet. Ça peut se faire mais il faut que quelqu’un soit derrière lui. Entre le match face à Lyon où il a marqué les esprits et aujourd’hui… S’il ne met pas cette ouverture sur Benedetto, on lui met 3. Il sauve son match » a commenté le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, convaincu que Dimitri Payet peut faire beaucoup plus à l’avenir afin d’aider au mieux son équipe de l’Olympique de Marseille.