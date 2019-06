OM : Payet, Balotelli... Un grand ménage est exigé !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Mardi soir, les supporters de l’Olympique de Marseille ont eu une bonne nouvelle en provenance de la DNCG puisque le gendarme financier du football français n’a pas sanctionné le 5e de L1. En contrepartie, Jacques-Henri Eyraud s’est certainement engagé à vendre et à alléger sa masse salariale. Automatiquement, de nombreux joueurs sont désormais susceptibles de faire leurs valises. Ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent : Lopez, Thauvin ou encore Sanson, les joueurs les plus bankables de l’effectif. Mais pour les supporters, sondés par Le Phocéen, ce sont davantage les trentenaires aux gros salaires (Mandanda, Payet, Balotelli, Strootman) dont il faut se débarrasser d’urgence.

Des joueurs plus jeunes comme Bouna Sarr, Clinton Njie et Jordan Amavi sont également poussés dehors par les fans de l’OM. En revanche et heureusement faudrait-il dire, le public marseillais a encore ses « chouchous ». Ainsi, cinq joueurs doivent impérativement rester en Provence selon eux : Hiroki Sakaï, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Lucas Ocampos et Luiz Gustavo. « Avec trois défenseurs, un milieu et un ailier gauche, André Villas-Boas ne partira pas de zéro pour la saison prochaine. Mais c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut prendre cet effectif » ajoute Le Phocéen, pour qui il est évident que Marseille doit conserver les cinq joueurs précédemment cités. Le souci, c’est que les quatre premiers ont une valeur marchande tandis que le dernier a un très gros salaire. Autant d’équations très délicates à résoudre pour Jacques-Henri Eyraud…