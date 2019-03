OM : Payet assume son chambrage anti-PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Dimanche soir, le Classique de la Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se jouera au Parc des Princes.

C'est un match particulier. Pour le club de la capitale, pour le club phocéen, mais aussi pour l'ensemble du football français. Ce duel entre les deux meilleurs ennemis du championnat sera particulièrement scruté, car le PSG vient de subir une terrible désillusion en C1, alors que l'OM est en pleine bourre. Cette rencontre, Dimitri Payet espère bien la disputer en tant que titulaire, lui qui a été mis sur le banc des remplaçants depuis plusieurs matchs par Rudi Garcia. Surtout que le capitaine olympien a quelque peu chambré Paris suite à la sortie de route contre Manchester United, sachant qu'il avait tweeté un « À jamais les premiers » après le come-back.

« Chambrer fait partie du jeu... Je me souviens d'une banderole et d'un tweet du PSG après notre élimination contre Andrézieux en Coupe de France. C'est normal de rendre la pareille, c'est de bonne guerre. C'est un déplacement particulier pour nous, on a envie de bien faire. Même si ce match s'annonce difficile, l'idée est de poursuivre notre série et de prendre un point au moins si on ne peut pas gagner. Il faudra jouer notre chance à fond. Je pense que pour eux, il n'y a pas meilleure équipe pour se relancer que nous », a lancé, en conférence de presse, un Payet qui assume donc ses actes. À lui désormais de répondre sur le terrain, car l'OM a besoin de faire un résultat au PSG pour continuer à rêver du podium.