OM : Pau Lopez à Marseille c'est signé

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a officialisé ce lundi la signature de Pau Lopez. Le gardien de but est prêté à l'OM par l'AS Rome pour un an avec une option d'achat.

Steve Mandanda aura une grosse concurrence cette saison dans les buts phocéens, puisque Pablo Longoria a finalisé la signature du portier espagnol de la Roma, Pau Lopez. « L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec l’AS Rome pour le gardien de but espagnol, Pau Lopez. Après le succès de sa visite médicale, Pau s’est engagé avec le club olympien pour un prêt d’un an avec option d’achat. Né le 13 décembre 1994 à Girona, Pau Lopez est formé à l’Espanyol Barcelone où il gravit toutes les étapes jusqu’à devenir gardien de l’équipe professionnelle en 2014. Après cinq saisons dans son club formateur entrecoupées d’un prêt à Tottenham, Pau Lopez rejoint le Bétis Séville lors de la saison 2018-19 où il dispute 35 matches, et prend une toute autre dimension. L’international espagnol tape dans l’oeil des dirigeants de l’AS Rome et prend la direction de l’Italie en 2019. Au total, il joue 76 rencontres, dont 20 en Europa League. Grand gardien d’1m89, Pau Lopez a la qualité d’être excellent sur sa ligne et une faculté de relance rapide. En rejoignant l’OM, il va retrouver son ancien coéquipier Cengiz Under qu’il connaît bien puisqu’ils ont évolué ensemble sous les couleurs de la Roma. Pau mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs », explique l'Olympique de Marseille dans un communiqué.