OM : Pas d'argent, pas de recrues, c'est ça la force de l'OM

Dans : OM.

Deuxième avant la reprise du championnat ce week-end, l’Olympique de Marseille se retrouve presque dans une situation inattendue au classement.

Les formations annoncées comme prétendantes au podium sont en difficulté, et le club provençal a su négocier les deux derniers gros matchs avec des victoires contre Lille et Lyon. Pas de quoi s’emballer, alors que c’est une habitude quand les résultats suivent à l’OM en général. Mais les dernières saisons difficiles et le manque de moyens financiers pour recruter ont été intégrés par les supporters phocéens, qui savent que la bonne passe actuelle est fragile. Une nouveauté que Jérôme Rothen a tenu à souligner sur RMC.

« Les passionnés que sont les supporters de l’OM se sont fait à l’idée de faire avec ce qu’ils ont… Il n’y a pas eu de recrutement, l’OM ne s’est pas forcément renforcé, et a gardé la même ossature. Ils ont décidé de leur donner une deuxième chance avec un nouvel entraineur après une saison dernière catastrophique. En terme de communication, Villas-Boas c’est quand même beaucoup mieux, même si je pense qu’il s’est planté sur le match contre le PSG, et il l’a payé derrière avec l’élimination en coupe de la Ligue contre Monaco. Tout a été mal géré sur cette période », a livré l’ancien joueur du PSG, pour qui l’entraineur portugais a commis quelques erreurs, au coeur d’une première partie de saison correcte étant donnée les moyens du bord.