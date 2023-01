OM : Pas d’argent pas de buteur, le mercato de l’OM est plié

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Gros flop du mercato estival, Luis Suarez est reparti aussi vite qu’il est arrivé. Un départ qui s’ajoute à la blessure d’Amine Harit et au transfert de Gerson, ce qui oblige l’OM à recruter lors du mercato d’hiver.

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille peine à se lancer, tout du moins dans le sens des arrivées. Après avoir vendu Luis Suarez et Gerson, Pablo Longoria doit maintenant se concentrer sur les renforts. Dans l’idéal, le président de l’OM aimerait enrôler un milieu offensif et un buteur. Mais les perles rares à prix discount sont rares à cette période de l’année, ce dont Pablo Longoria a bien conscience. L’état-major olympien scrute l’Europe entière pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor mais selon Olivier Tallaron, il ne faut pas s’attendre à un miracle durant le mois de janvier. Sur l’antenne d’Europe 1, celui qui est également journaliste sur Canal + a estimé qu’au vu des moyens financiers limités dont dispose l’Olympique de Marseille, il est peu probable qu’un attaquant de calibre international débarque sur la Canebière.

Olivier Tallaron inquiet pour le mercato de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

« Il n’y a pas d’attaquant qui marque de but à l’Olympique de Marseille. Alexis Sanchez a seulement cinq buts en Ligue 1 en 14 matchs. Sur les dernières saisons, il n’a pas non plus marqué beaucoup même si parfois c’est parce qu’il ne jouait pas. Dieng n’a pas joué du tout cette saison, il n’a qu’un seul but au compteur. S’il faut recruter quelqu’un cet hiver à l’OM, ce n’est pas pour recruter un Luis Suarez ou même un Andy Delort, qui n’est pas non plus l’attaquant le plus prolifique du monde. Si vous recrutez un numéro neuf, vous recrutez un grand numéro neuf. Mais comme l’OM n’a pas d’argent, ils ne prendront pas de grand attaquant. Alexis Sanchez on lui demande juste de courir, de presser partout… il n’a plus de lucidité pour marquer » a analysé Olivier Tallaron, qui oublie toutefois que l’OM vient de vendre Gerson pour 15 millions d’euros et Luis Suarez pour 8 millions d’euros. De l’argent qui doit permettre à l’actuel troisième de Ligue 1 de réinvestir pour se renforcer.