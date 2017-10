OM : Ocampos s'autorise un rêve fou en brillant à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur de 4 buts depuis le début du championnat, Lucas Ocampos retrouve le sourire à Marseille, après plus de deux ans de galère. Installé sur le côté gauche de l’attaque phocéenne par Rudi Garcia, l’ancien ailier de River Plate a conscience de son retour au plus haut niveau. Mais jusqu’où ce renouveau peut-il le mener ? Dans les colonnes de La Provence, l’ex-Monégasque avoue qu’il rêve de porter un jour les couleurs de la sélection argentine, lui qui a déjà côtoyé les sélections U15 et U17.

« La sélection, j’y crois. Comme je l’ai dit, Marseille est connue dans le monde entier. Si je fais les choses bien, à un moment j’aurai peut-être la possibilité d’y arriver. Mais je reste tranquille avec ça, je pense d’abord à être bon ici. La sélection n’est pas bien mais on a confiance en la qualification. Ça ne va pas très fort dans le pays en général, c'est la même chose pour le football. L’Argentine vit pour ce sport » a avoué l’attaquant de l’OM, confronté à une rude concurrence et qui devra confirmer sur le long terme sa belle forme actuelle s’il veut avoir sa chance aux côtés de Messi, Dybala et consorts.