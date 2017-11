OM : Morgan Sanson a la cote au mercato, de quoi s'inquiéter ?

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Recruté il y a un an de cela au début du projet marseillais, Morgan Sanson demeure un élément régulièrement utilisé par Rudi Garcia.

Néanmoins, il n’est pas un titulaire indiscutable, dans une formation olympienne qui cherche encore le système de jeu parfait. Mais à la récupération, Zambo Anguissa et Luiz Gustavo ont des points d’avance, tandis que l’ancien montpelliérain laisse l’axe à Dimitri Payet, et se perd souvent sur le côté droit, comme ce fut le cas à Konyaspor ce jeudi. Une saison donc plus chaotique que prévu, même si son temps de jeu demeure correct. Néanmoins, cette situation provoque visiblement l’intérêt de plusieurs formations qui ont coché le nom de l’ancien international espoirs.

Ainsi, la presse anglaise se fait l’écho du succès de Morgan Sanson auprès des recruteurs, principalement de Premier League. Pour son récent match face à Bordeaux, où il a inscrit le but égalisateur à la 94e minute, le milieu de terrain était suivi par des représentants de Manchester United, Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, Southampton et Brighton, ainsi que par les clubs espagnols d’Eibar et La Corogne. Difficile à l’heure actuelle de voir Sanson changer d’air seulement un an après son arrivée pour 9 ME. Mais une grosse offre venue d’un ténor anglais pourrait tout de même permettre de tester la motivation du joueur à relever le challenge olympien sur le long terme.