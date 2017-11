OM : Mitroglou va faire un malheur à Marseille prévient Payet

Dans : OM, Ligue 1.

Critiqué après le match face aux Girondins de Bordeaux, Kostas Mitroglou est de nouveau resté muet dimanche contre Guingamp au Stade Vélodrome.

Présent dans le jeu en déviation de son équipe et à l’origine de quelques actions chaudes de l’OM en première mi-temps, Kostas Mitroglou n’a pas encore convaincu tout le monde à l’issue de la rencontre opposant Marseille à Guingamp dimanche. De nouveau égratigné dans la presse locale et régionale avec la moins bonne note du match, l’international grec peut néanmoins compter sur le soutien de ses coéquipiers. Auteur d’une bonne prestation après deux matchs de reprise moyens, Dimitri Payet a défendu Kostas Mitroglou après la victoire face aux Bretons. Selon le capitaine de l’OM, la prestation de l’avant-centre phocéen n’a rien d’inquiétant. Au contraire.

« Il a été important pour nous (contre Guingamp) dans la mesure où il a bien fixé les deux centraux. Ça nous a permis à Morgan (Sanson), Max (Lopez), Flo (Thauvin) et moi de nous balader entre les lignes et de les empêcher de sortir. Il a été très précieux dans ce rôle-là. Il a encore eu des occasions ce soir. On se trouve de mieux en mieux avec Mitro » a lancé l’international français avant d’expliquer en détail pourquoi le match de l’ancien buteur de Benfica ne l’inquiète pas. « J’ai toujours dit que quand un attaquant a des occasions et qu'il ne les met pas, ça ne me dérange pas. Ça viendra, on sait comment fonctionnent les attaquants. Je serais plutôt inquiet s’il ne se créait pas d’occasions. Mais on l’a vu, il arrive à être un bon point d’appui, à avoir des occasions. Je sais que quand il en mettra un, deux et qu’il sera en confiance, il va les enchainer parce qu’il est toujours bien placé » a confié l’ancien meneur de jeu de West Ham. C’est tout le mal qu’on souhaite à Marseille, 4e de Ligue 1 sans buteur efficace, Valère Germain étant toujours muet en championnat cette saison.