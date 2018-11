OM : McCourt, un vrai maçon aux commandes de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Frank McCourt s'exprimer très rarement, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille n'étant pas toujours présent en France et préférant laisser Jacques-Henri Eyraud se charger de la communication du club phocéen. Mais ce jeudi, c'est sur le site officiel de l'OM que Frank McCourt a dressé un premier bilan de son action depuis qu'il a racheté l'Olympique de Marseille il y a un peu plus de deux ans. Et le milliardaire US a tenu à faire remarquer que si certains supporters trouvaient le temps long, notamment au mercato, sa gestion de l'OM était conforme à ce qu'il voulait.

Et Frank McCourt de se lancer dans une métaphore architecturale. « Je pense que le cadre que nous avons mis en place il y a 2 ans nous donne un bon moyen de mesurer cela. Si vous regardez les 4 piliers du projet, nous avons encore beaucoup à faire pour gagner le championnat. Mais je pense que nous avons démontré que l'équipe est plus compétitive. Nous avons une stratégie forte. Cette équipe première a eu une saison fantastique. Je pense que cela montre ce qu'on est capable de faire. Mais je le rappelle, c'est le sport : nous devons être les meilleurs tous les jours, parce que rien n'est jamais garanti. Je pense que nous progressons sur nos 4 piliers. Mais notre travail ne s'arrête jamais. C'est important, et ça doit être notre culture, de comprendre que chaque jour nous devons faire toujours mieux. Ce travail sans relâche sur nos 4 piliers nous permettra de réaliser nos objectifs. Si on se précipite, et si on bâtit les murs et le toit de la maison, sans avoir de solides fondations, alors un vent fort peut tout faire s’écrouler. Et tout est à recommencer. Je reviens sur la question de la stabilité : il faut d'abord une base solide, puis ensuite construire, sans relâche. Avec une fondation réussie, c'est possible de construire, de rajouter des étages à l'édifice... Quand tout se tient, on peut alors commencer à meubler la maison comme on le souhaite. Et vraiment faire les choses qui nous font plaisir ! Mais on ne peut pas y arriver sans avoir les fondations. C'est notre principe de base », a prévenu le propriétaire de l'Olympique de Marseille, qui souhaite prendre son temps pour réussir son pari.