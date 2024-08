OM ‍: McCourt un dernier mercato avant la vente ‍?

Dans : OM.

Alors que l’on s’attendait à un mercato compliqué pour l’Olympique de Marseille, le président Pablo Longoria dispose d’un budget important. A croire que le propriétaire Frank McCourt a surpris tout le monde en remettant la main à la poche. L’Américain aurait-il une idée derrière la tête ?

Au moment où d’autres écuries de Ligue 1 font attention à leurs finances, l’Olympique de Marseille se lâche sur le marché des transferts. Le club phocéen compte déjà neuf recrues parmi lesquelles on retrouve notamment l’attaquant Elye Wahi, attiré pour 25 millions d’euros hors bonus, et l’Anglais Mason Greenwood qui a coûté près de 26 millions d’euros hors bonus. Et le recrutement de Pablo Longoria n’est sans doute pas terminé. Mais comment le président marseillais peut-il se permettre de telles dépenses ? Notre confrère Livefoot pense avoir la raison, et elle pourrait avoir un peu de sens si l'on en croit ceux qui défendent la théorie d'une vente de l'OM.

Avant l’ouverture de ce mercato estival, tout incitait à penser que l’Olympique de Marseille se dirigeait vers un été compliqué. Pour commencer, l’absence de compétition européenne cette saison oblige la direction à réduire la masse salariale. Il faut également rappeler la baisse de la recette en droits TV suite à l’accord entre la Ligue de Football Professionnel et ses diffuseurs, DAZN et beIN Sports. Enfin, il se murmurait que le propriétaire Frank McCourt, agacé par les échecs de son club, ne comptait plus remettre la main à la poche en ce qui concerne le mercato.

Le message de McCourt

Quelques semaines plus tard, force est de constater que l’Américain a changé ses plans. L’homme d’affaires a manifestement accordé un certain budget au président Pablo Longoria. Reste à connaître la raison de ce probable investissement. Et si Frank McCourt préparait sa sortie ? En acceptant de renforcer l’effectif, le Bostonien attend sans doute une bonne saison de l’Olympique de Marseille, et la hausse de la valeur de son club toujours annoncé dans le viseur des Saoudiens. A l’inverse, le dirigeant peut aussi montrer son attachement et démentir, une fois de plus, l’hypothèse d’un rachat.