Depuis qu'il a racheté l'Olympique de Marseille en 2016, Frank McCourt espère toujours pouvoir décrocher un titre. Mais le PSG écrase tout et le milliardaire américain a toujours du mal à l'admettre.

Six ans après avoir pris les clés de l’OM à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt a bien du mal à trouver le moyen de ramener une couronne nationale ou européenne au Vélodrome. Et si cette saison, la formation d’Igor Tudor semblait être bien partie en Ligue 1, tenant tête au PSG, en l’espace de trois matchs ce rêve fou de succéder à Lille, dernier club à avoir fait tomber Paris dans la course à Hexagoal, s’est écroulé. Désormais à neuf points du club de la capitale, l’Olympique de Marseille sait que son combat en Championnat se fera contre Lens, Lorient, Rennes, Lille, Monaco, mais pas contre le PSG. De quoi forcément agacer l’homme d’affaires américain qui a tout de même lâché énormément d’argent dans son club. Dans L’Equipe, Javier Tebas, patron de la Liga, explique avoir récemment rencontré Frank McCourt et tenté de le convaincre de se joindre à son combat anti-PSG.

L'OM ne peut pas lutter contre le PSG

Depuis des années, le patron du championnat d’Espagne livre une bataille féroce contre le Paris Saint-Germain et Manchester City, estimant que ces deux clubs étaient « dopés » financièrement. Et Javier Tebas a fait comprendre au propriétaire de l’OM qu’il dépensait sa fortune pour rien. « Qui gagne de l'argent en France avec le football ? Ou plutôt qui n'en perd pas ? L’autre jour, j'ai rencontré Franck McCourt, le propriétaire de l'OM. Il m'a dit: "On a investi 700 M€ dans notre club. " Je lui ai répondu: "Non, vous les avez détruits, pas investis." On arrive à une situation avec une compétition déséquilibrée, avec des pertes permanentes et une inflation des salaires », fait remarquer le patron de la Liga, qui rappelle avec perfidie que si la Ligue 1 a Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, les droits TV de notre championnat n’ont pas augmenté pour sa diffusion à l’étranger.