OM : Mbappé forfait, Igor Tudor avoue

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Opposé au PSG en huitième de finale de la Coupe de France, l'OM va tenter de réaliser un exploit pour venir à bout des Parisiens. Igor Tudor ne cache pas sa joie de voir Kylian Mbappé être forfait pour cette rencontre.

Mercredi 8 février, pour la deuxième fois de la saison, Marseille et Paris s'affrontent, cette fois-ci au Stade Vélodrome et sans Kylian Mbappé, blessé. L'OM, deuxième de la Ligue 1 et éliminé de la Ligue des Champions, rêve de soulever la Coupe de France. Sous les ordres d'Igor Tudor, les Olympiens ont engrangé de la confiance et n'ont pas peur d'affronter un PSG qui, à une semaine de recevoir le Bayern Munich en huitième de finale de la C1, est en plein doute. L'OM souhaite en profiter ainsi que de l'absence de Kylian Mbappé, meilleur buteur de la formation parisienne cette saison. En conférence de presse, Igor Tudor a confié être plutôt satisfait du forfait de l'attaquant de 24 ans.

Tudor heureux de l’absence de Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Je serais un menteur de dire que cela ne change rien car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est un avantage mais il y a aussi d'autres joueurs très forts qui peuvent changer le cours du match » a déclaré le technicien croate au sujet de Kylian Mbappé. Auteur de 7 buts contre les Marseillais, le champion du monde a souvent été décisif contre le rival marseillais et va beaucoup manquer au PSG. Néanmoins, Tudor reste conscient que malgré l'absence du meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 (8 buts), le PSG possède d'autres arguments offensifs et le match restera tout de même très compliqué.

Fin de série pour le PSG à l'OM ?

L'OM devra d'ailleurs de son côté composer sans Eric Bailly, Leonardo Balerdi et Nuno Tavares, absents tandis que Renato Sanches, Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe s'ajoutent à la liste des blessés du côté des Parisiens. Un classique avec élimination directe mais sans prolongation possible en Coupe de France, qui montre avec tous ces absents que les organismes sont fatigué en plein coeur de l'hiver. Mais l'OM pourra compter sur la furia de ses supporters pour essayer de se surpasser, et pourquoi pas enfin faire tomber le PSG au Vélodrome, ce qui n'est encore jamais arrivé de l'ère QSI.