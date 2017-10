OM : Maxime Lopez explique pourquoi l’OM peut battre le PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

De retour au premier plan grâce à un bon mois de septembre, l’OM aborde les prochains rendez-vous avec confiance. Ses joueurs sont en forme, à l’image des cinq internationaux appelés par Didier Deschamps pour les rencontres des Bleus : Rami, Mandanda, Amavi, Thauvin et Payet. En plus de cela, la concurrence bat son plein, et même si Maxime Lopez en est l’une des victimes, cela ne l’empêche pas de constater que son équipe a de nouveau les moyens de ses ambitions. Du moins pour le choc à venir face au PSG, qui viendra au Vélodrome dans 12 jours, et peut s’attendre à une formation olympienne motivée, collective et poussée par son public.

« C’est le plus grand match en France, la ferveur ici est exceptionnelle. On va être poussé par cette ambiance. Et si on fait un match en équipe, il y a moyen de faire quelque chose », a expliqué l’international espoir français, persuadé que le coup est jouable. Des ambitions légitimes à l’heure d’affronter le rival et leader de la Ligue 1. Néanmoins, les supporters et les joueurs marseillais resteront certainement très prudents dans leurs propos d’avant-match, les résultats des dernières saisons n’incitant pas vraiment à l’optimisme débordant. On pense notamment aux 12 défaites dans les 14 dernières confrontations directes, et à la défaite 1-5 à domicile la saison passée au Vélodrome.