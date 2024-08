OM ‍: Maupay va mettre le feu au Vélodrome, De Zerbi prévient

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Fraichement arrivé à l'Olympique de Marseille, Neal Maupay a déjà bénéficié des premières éloges de Roberto De Zerbi, son nouvel entraineur.

A quelques heures de la clôture du mercato estival 2024, l'Olympique de Marseille s'est offert Neal Maupay. L'attaquant français débarque en prêt d'Everton, avec une obligation d'achat qui peut atteindre les 6 millions d'euros l'été prochain, auxquels s'ajoutent 3 millions d'euros en bonus et 20% à la revente. L'OM récupère un joueur fougueux, hargneux, capable de faire chavirer un stade par sa malice et son sens du but. Poussé dehors par le club du nord de l'Angleterre, c'est presque tout naturellement que celui dont le profil plait particulièrement à Roberto De Zerbi s'est retrouvé dans un club aussi passionné que celui de Marseille. En conférence de presse, l'entraineur italien n'a pas caché sa joie.

Roberto De Zerbi est fan de Neal Maupay

Roberto De Zerbi évoque le transfert et le statut de Neal Maupay



"Le caractère de Maupay correspond parfaitement au club. Il sait que pour l’instant, il est derrière Wahi dans la hiérarchie. Le terrain prouvera le reste"



Sept ans après son départ de la France et du Stade Brestois, Neal Maupay fait son grand retour dans l'Hexagone. Le natif de Versailles a déjà hâte de faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Pour Roberto De Zerbi, son arrivée est, en tout cas, une magnifique opportunité. « Je suis très heureux de sa signature. Son caractère correspond parfaitement au club. J'aimerais avoir beaucoup de joueurs qui ont le même caractère. Il a marqué en France mais aussi en Premier League », a expliqué le technicien italien en conférence de presse.

Toutefois, si Neal Maupay arrive pour concurrencer Elye Wahi, il sait d'ores et déjà qu'aucune place de titulaire ne lui est promise. La concurrence avec l'ancien Lensois est censée tirer le meilleur de chacun des deux joueurs. « Il sait que l'on compte beaucoup sur Wahi », conclut Roberto De Zerbi. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de l'ex-buteur de Brentford va pousser le numéro 9 olympien à se dépasser pour sortir de la mauvaise passe dans laquelle il se trouve.