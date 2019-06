OM : Marseille vise un gros coup en attaque !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le mercato vient tout juste d’ouvrir officiellement ses portes mais du côté de l’Olympique de Marseille, on s’active déjà dans tous les sens.

Il faut dire que plusieurs postes doivent être renforcés, à commencer par celui d’attaquant axial, suite au départ de Mario Balotelli et au prêt de Kostas Mitroglou. Et selon les informations de RMC, ce sont deux joueurs que Villas-Boas et Zubizarreta souhaitent recruter en attaque. Le premier, il y a de grandes chances que ce soit Silas Wamangituka, le puissant Malien du Paris FC au profil très prometteur (19 ans).

Le second ? Un joueur plus confirmé, qui possède une expérience supérieure. « Parallèlement au dossier Wamangituka, Marseille se positionnera aussi sur des attaquants de plus gros calibre, au nom ronflant » affirme Florent Germain, correspondant de la radio à Marseille, généralement très bien informé. Un jeune prometteur et un attaquant plus expérimenté en fin de contrat ou sous la forme d’un prêt, c’est donc la stratégie de Marseille en attaque. Reste à voir qui sera cette pointure offensive. Ces dernières heures, les noms de Fernando Llorente ou encore Moussa Marega ont filtré, sans qu’aucune confirmation ne soit apportée.