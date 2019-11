OM : Marseille sur le podium, Riolo tue le suspense

Dans : OM.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille n’a pas brillé sur la pelouse de Toulouse. Néanmoins, l’équipe d’André Villas-Boas a assuré l’essentiel en l’emportant (2-0), confirmant ainsi sa seconde place.

Un troisième succès de rang après ceux obtenus face à Lille et Lyon, qui place l’Olympique de Marseille dans une situation idéale au classement avec 25 points, avant la réception de Brest au Stade Vélodrome. D’ici à Noël, les partenaires de Steve Mandanda auront un calendrier plutôt favorable, ce qui pousse Daniel Riolo à être très optimiste pour un OM qu’il voit aisément sur le podium à l’issue de la saison comme il l'a indiqué sur RMC.

« L’OM est donc dauphin avec 25 points. Les cinq matchs avant la trêve, tu reçois Brest, tu vas à Angers dans ce qui sera un choc du haut du tableau, tu reçois Bordeaux, tu vas à Metz et à Nîmes. Moi je t’annonce que dans ces cinq matchs tu peux faire un carton à quinze points mais on va rester mesuré, on va prendre treize points. Je veux croire que l’OM, en mettant encore plus d’envie, soit capable de prendre douze ou treize points sur cette période. Et donc de terminer à la trêve avec une moyenne de 2 points par match. S’ils conservent cette moyenne sur la seconde partie de saison, c’est podium assuré » a commenté le journaliste, hyper-confiant pour ce Marseille pas toujours brillant, mais diablement efficace et qui semble en forme ces dernières semaines.