OM : Marseille signera un premier gros coup dès le 1er janvier 2019 !

Dans : OM, Ligue 1.

Après de longues négociations, l’Olympique de Marseille avait réalisé un joli coup en juillet dernier.

Non, on ne parle pas d’une recrue au mercato estival, mais plutôt de l’accord signé avec la société Arema. Alors que le sujet avait provoqué des tensions, le président Jacques-Henri Eyraud menaçant même de construire un nouveau stade, les deux parties avaient fini par s’entendre pour confier l’exploitation du Vélodrome au club phocéen, la mairie de Marseille commençant à hausser le ton devant l'absence d'accord entre les deux protagonistes de cette opération. Le site Marsactu revient justement sur ce dossier et affirme que l’OM deviendra officiellement le gestionnaire de l’enceinte à partir du 1er janvier 2019.

Le pensionnaire de Ligue 1 confiera plus exactement la gestion du stade à l’une de ses filiales. Quoi qu’il en soit, il s’agissait d’une priorité pour le propriétaire Frank McCourt et son équipe, qui pourront améliorer « l’expérience » des spectateurs au Vélodrome. Et ainsi augmenter leurs recettes en billetterie. De son côté, Arema sera toujours chargé du partenariat public-privé avec la ville de Marseille. Un accord gagnant-gagnant dont l'Olympique de Marseille sera tout de même le bénéficiaire majeur, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour les supporters de l'OM.