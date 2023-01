OM : Marseille recrute au Danemark, c'est la surprise !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait connaitre encore pas mal d'émotions en cette fin de mercato hivernal. Si le dossier Terem Moffi est sur toutes les lèvres, un jeune joueur talentueux suscite l'intérêt des dirigeants phocéens.

Pablo Longoria et son équipe sont sur tous les fronts depuis quelques jours sur le marché des transferts. L'OM cherche notamment à se renforcer en attaque. Terem Moffi est une priorité. L'attaquant du FC Lorient a semble-t-il envie de rejoindre la Canebière. Problème, une offre de Nice le ferait aussi réfléchir. En attendant d'en savoir plus concernant ce dossier séduisant, l'OM travaille aussi sur son avenir un peu plus lointain. Et les Phocéens ne manquent pas de pistes. Une mène notamment au Danemark et plus précisément au club de Nordsjaelland.

Longoria active une piste surprenante au Danemark

Selon les informations de Foot Mercato, Ernest Nuamah plait beaucoup à l'OM. Le Ghanéen impressionne sous les couleurs de Nordsjaelland, leader de son championnat. Des scouts marseillais ont récemment supervisé le crack de 19 ans. Cette saison, Ernest Nuamah a déjà marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives en 17 matches disputés. Encore sous contrat jusqu'en 2026, l'ailier gauche est encore à un prix abordable pour les finances marseillaises. Problème, comme le rappelle Foot Mercato, l'OM est loin d'être le seul club intéressé par Ernest Nuamah, qui n'a sans doute pas fini de faire parler de lui. Doté d'une très belle marge de progression, il devrait rapidement quitter le Danemark et faire le bonheur d'un club plus huppé. Comme souvent sur le marché des transferts, Pablo Longoria a déjà placé ses pions. Reste à savoir si l'Espagnol aura les bons arguments pour convaincre un potentiel crack de relever le défi phocéen.